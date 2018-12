Eine aufwendige Gala brauchte es am Ende gar nicht. Am gestrigen Dienstagabend wurden während der Weihnachtsfeier des Landesauschusses für Leistungssport an der Hermann-Neuberger-Sportschule die diesjährigen Saarsportler gekürt. Und das, obwohl sich der Verein Saarländische Sportjournalisten (VSS) Ende August zunächst dazu entschieden hatte, 2018 keine Wahl der Saarsportler durchzuführen.

„Aufgrund der aktuellen Situation des saarländischen Sports und nach zahlreichen Gesprächen mit unseren bisherigen Partnern sind wir übereingekommen, dass in diesem Jahr eine Durchführung der Veranstaltung unter Einbehaltung der bisherigen Qualitätsstandards nicht möglich gewesen wäre“, erklärte VSS-Präsident Thomas Wollscheid damals. Der VSS führte die Wahl in der Vergangenheit gemeinsam mit dem krisengeschüttelten Landessportverband für das Saarland (LSVS) als Partner durch – traditionell am Totensonntag in einer Gala, die live aus der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule im SR übertragen wurde. 2017 hatte der SR entschieden, die Gala ab diesem Jahr aus Kostengründen nicht mehr zu übertragen.

Nach der Absage hatten aber offenbar zahlreiche Sportler und auch der neue LSVS-Präsident Adrian Zöhler den VSS gebeten, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken. So lenkte der VSS ein – mit einer „kleineren Lösung“. Gestern wurde die Victoria an die Gewinner übergeben. Anstatt wie in den Vorjahren eine Top fünf wurde diesmal eine Top drei in drei Kategorien gewählt.

Bei den Männern setzte sich Patrick Franziska von Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken durch. Bei der EM im spanischen Alicante holte der 26-Jährige drei Bronzemedaillen – im Einzel, Doppel und Mixed. Im zu Ende gehenden Jahr schaffte „Franz“ sogar den Sprung auf Platz 13 der Welt. Auf Platz zwei landete Ringer Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach vor dem aus Lebach stammenden Torwart Florian Müller von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05.

Saarsportlerin des Jahres wurde Radprofi Lisa Klein, die bei der WM in Innsbruck im September Gold im Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte. Sie setzte sich gegen die Triathletin Anne Haug vom LAZ Saarbrücken und Leichtathletin Louisa Grauvogel (LG Saar 70) durch.

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres machte der achtfache Meister 1. BC Bischmisheim, der auch in der laufenden Saison die Tabelle der Badminton-Bundesliga anführt, das Rennen. Auf Platz zwei landete Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken (vergangene Saison Meister), dahinter Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken (Pokalfinalist).

Gewählt wurde in diesem Jahr rein intern von Mitgliedern des VSS. In der Vergangenheit entschied eine Fachjury, bestehend aus Mitgliedsverbänden des LSVS und Mitgliedern des VSS über die Wahl.