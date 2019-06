Europaspiele in Minsk : Franziskas erster Schritt glückt

Minsk Tischtennisspieler des FCS gewinnt Auftaktspiel im Mixed bei den Europaspielen.

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken hat bei den Europaspielen in Minsk den ersten Schritt in Richtung Olympia-Qualifikation gemacht. In der ersten Runde der Mixed-Konkurrenz gewann Franziska an der Seite der ehemaligen Saarlouiserin Petrissa Solja gegen die Schweden Mattias Falk und Matilda Ekholm mit 3:1 Sätzen. Der Turniersieger in Weißrussland ist direkt für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert. Für Bundestrainer Jörg Roßkopf war die Partie bereits „ein Schlüsselspiel“ im Kampf um den Startplatz für Tokio. Im Viertelfinale treten „Kaiser Franz“ und Solja an diesem Montagvormittag gegen die Italiener Niagol Stoyanov/Giogia Piccolin an. Der im Herreneinzel topgesetzte Timo Boll, der erst in der dritten Runde in den Wettbewerb einsteigen musste, bewältigte seine Auftakthürde ohne Probleme. Gegen den Polen Jakub Dyjas behielt er mit 4:1 die Oberhand und zog ins Achtelfinale ein.