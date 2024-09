Paralympics Nicoleitzik wird im Finale über 200 Meter Achte

Paris · Die deutschen Leichtathleten müssen weiter auf ihre erste Medaille bei den Paralympics in Paris warten. In der Mittagssession am dritten Wettkampftag im Stade de France gingen Weitspringerin Katrin Müller-Rottgardt, Kugelstoßer Yannis Fischer und Sprinterin Nicole Nicoleitzik (TV Püttlingen) als Letzte des Endlaufs leer aus.

01.09.2024 , 17:41 Uhr

Nicole Nicoleitzik kam bei den Paralympics über die 200 Meter ins Finale. Dort reichte es für die saarländische Sprint-Spezialistin aber nur für Platz acht. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Von sid/red