Para-Leichtathletik : EM-Silber für Nicoleitzik, Fabel-Weltrekord für Rehm

Bydgoszcz Nicole Nicoleitzik hat bei den Europameisterschaften der Para-Leichtathleten im polnischen Bydgoszcz über 200 Meter eine Medaille gewonnen. Die 26-Jährige aus Püttlingen, bei der vorherigen EM 2018 in Berlin Doppel-Europameisterin, musste sich nach 31,52 Sekunden nur nur der Ukrainerin Jeljsaweta Hennkina (31,31) geschlagen geben.

Die junge Saarländerin sammelte dabei in einer knappen Entscheidung die nächste Medaille. Die Doppel-Europameisterin von Berlin 2018 rannte in neuer Saisonbestleistung ins Ziel und jubelte über Silber: „Es war spannend bis zum Schluss, mit vollem Körpereinsatz, aber es hat gereicht zum Glück“, sagte Nicoleitzik, die die Niederländerin Cheyenne Bouthoorn um 14 Hundertstelsekunden hinter sich lassen konnte: „Ich habe am Schluss gedacht, ich werde das nicht durchhalten, aber ich habe mein Bestes gegeben und es hat geklappt.“ Nun wartet noch die 100-Meter-Distanz auf die 25-Jährige, die beim TV Püttlingen von Evi Raubuch trainiert wird: „Der Lauf heute war so gut wie lange nicht mehr und über 100 Meter hoffe ich, dass ich die Tokio-Norm unterbieten kann.“

Für das größte Aufsehen bei den Titelkämpfen in Polen sorgte Weitspringer Markus Rehm. Der 32-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen segelte am Dienstag auf 8,62 Meter und übertraf seine eigene Bestmarke von der EM 2018 in Berlin gleich um 14 Zentimeter. Der einseitig unterschenkelamputierte Rehm hatte bereits im zweiten Versuch 8,46 Meter erzielt, ehe er im dritten Durchgang in neue Dimensionen vordrang. „8,62 Meter ist mehr als ich erwartet habe. Der absolute Wahnsinn“, meinte der Leverkusener Rehm: „Beim zweiten Sprung habe ich gemerkt, dass was in der Luft liegt. Beim dritten hat alles gepasst.“