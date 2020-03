Para-Biathletin bei WM : Recktenwalds wichtigste sportliche Woche

Marpingen Für die 18-jährige Para-Biathletin aus Marpingen steht ab Donnerstag die WM im schwedischen Östersund auf dem Programm.

Johanna Recktenwald klingt optimistisch. Die 18-jährige Para-Biathletin aus Marpingen steht vor der wichtigsten sportlichen Woche des Jahres. Im schwedischen Östersund findet von diesem Donnerstag bis Sonntag die Weltmeisterschaft im Para-Biathlon statt. „Es sieht derzeit nicht so aus, dass die WM wegen des Coronavirus abgesagt wird“, sagt Recktenwald, die am Sonntag bereits über Stockholm zum Wettkampfort gereist ist.

„Allgemein sind viele Sportler bei uns erkältet. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht krank werden, auf Hygiene achten, Menschenmassen meiden. Und wir fliegen mit medizinischem Mundschutz“, sagt Recktenwald. Ein Punkt, der das deutsche Team besonders beschäftigt, ist, dass es vor Kurzem für zehn Tage im Trainingslager in Ridnaun in Südtirol war, wo das Virus stärker grassiert. Südtirol ist mittlerweile auch ein Risikogebiet.

Die 18-Jährige, die unter einer Zapfen-Stäbchen-Dystrophie leidet, ist binnen kurzer Zeit zum Aushängeschild des saarländischen Behinderten- und des saarländischen Wintersports zugleich geworden. Die Bronzemedaillengewinnerin der nordischen Para-Ski-WM 2019 startet in der Klasse B2, in der Athletinnen mit einem Sehvermögen von zwei bis fünf Prozent antreten.

Eine erneute Medaille hält sie in Östersund aber für unrealistisch, weil die zuletzt gesperrten russischen Sportler und Sportlerinnen nach dem Doping-Bann wieder mit dabei sind. „Ich mache meinen Erfolg nicht von Plätzen abhängig. Die Russinnen dominieren das Ganze. Und ich orientiere mich an den Spitzenfahrerinnen der letzten Saison.“

Recktenwald startet in Östersund auf drei Strecken: im Sprint (7,5 Kilometer), über die Mittelstrecke (12,5) und im Einzel (15). Die besten Chancen rechnet sie sich im Einzel aus. „Die Top 10 könnte ich schaffen, die Top 15 schaffe ich immer. An einem Tag, wo alles läuft, wären auch die Top 8 drin. Aber über Platz acht wäre ich genauso happy wie 2019 mit WM-Bronze.“

Die Bilanz der bisherigen Winter-Saison mit drei Weltcup-Rennen fällt für die 18-Jährige positiv aus. „Ich bin zufrieden mit der Entwicklung“, sagt sie. Zwei der Weltcups in Finsterau und Altenberg waren Heimrennen, der dritte fand im norwegischen Lillehammer statt. Platz vier in Altenberg war Recktenwalds stärkstes Resultat. „Ich habe im Sommer viel trainiert, das wird von Jahr zu Jahr mehr. Darunter waren auch andere Schwerpunkte – wie meine Technik zu verbessern, noch sicherer auf dem Ski zu stehen, die Abstimmung mit dem Guide. Ich habe ja mit Jean-Luc Diehl einen neuen Begleitläufer.“

Die Guides sind für Läuferinnen wie Recktenwald eminent wichtig, die Begleitläufer müssen ja im Grunde dieselbe Leistung vollbringen. Der große Vorteil beim in Völklingen wohnenden Sportstudenten Diehl ist die örtliche Nähe. „Wir können oft zusammen trainieren. Mein vorheriger Guide hat ja in Freiburg gewohnt, da konnten wir nur bei Lehrgängen trainieren“, berichtet die Marpingerin. Über den Winter kam sie meist gesund, nur beim Weltcup in Lillehammer war sie erkältet und konnte daher nicht die Bestleistung abrufen.

Im Sommer will sie während der Spiele in Japan am olympischen Jugendlager in Tokio teilnehmen, ihre Bewerbung dafür war erfolgreich. Und ab dem Herbst zieht sie an den Bundesstützpunkt in Freiburg. Ob das dann mit einem Studium verbunden wird, ist aber noch nicht geklärt. Aber auch dem blickt die 18-Jährige optimistisch entgegen.