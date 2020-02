Jugendfußball : Jugendkicker von der Ostsaar suchen ihre Futsal-Könige

ROHRBACH In der Rohrbacher Rohrbachhalle finden an diesem Wochenende die Futsal-Ostsaarmeisterschaften der Jugend statt. In sämtlichen Altersklassen fährt der Sieger jeweils zu den Landesmeisterschaften. Die E-Jugendlichen spielen am Samstag ab 10 Uhr, das Finale ist für 13.20 Uhr angesetzt.

Von 15 bis 19.10 Uhr folgt die C-Jugend. In dieser Altersklasse treten alle Mannschaften jeweils gegeneinander an.