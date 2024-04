Olympische Spiele in Paris Saarländische Olympia-Aspiranten müssen den Teufelskreis aus Pleiten, Pech und Pannen durchbrechen

Es scheint wie verhext: Jetzt sind die Olympischen Spiele mal vor der Haustür, mit dem Schnellzug von Saarbrücken aus keine zwei Stunden entfernt – und doch eine Ewigkeit weit weg. Als Johannes Kopkow, der Vorstand Sport des Landessportverbandes für das Saarland, und Klaus Steinbach, der Vorsitzende der Sportstiftung Saar, am 31. August 2023 voller Stolz, Zuversicht und guter Laune das „Team Saarland für Paris“ präsentierten, konnten sie nicht ahnen, wie sich die erst elf-, später 13-köpfige Gruppe an Hoffnungsträgern des Saarsports in den Monaten danach entwickeln würde.