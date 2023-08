Team Saarland Das sind die Saarländer, die an den olympischen Spielen 2024 teilnehmen könnten

Eine Woche ist es her, seit Sportminister Reinhold Jost an der Landessportschule in Saarbrücken die Kampagne „Team Saarland – gemeinsam Spitze“ vorgestellt hat. Im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris soll sie zahlreiche Fördermöglichkeiten für Veranstaltungen in Breiten-, Vereins- und Schulsport bieten. An gleicher Stelle präsentierte die Sportstiftung Saar am Donnerstag, 31. August, elf Saar-Sportler, die „Speerspitze und Markenbotschafter“ der Spiele sein sollen. Sie erhalten eine zusätzliche Förderung.