Olympia-Teilnahme von Nordkorea ist endgültig perfekt

Nordkorea wird mit 22 Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea vertreten sein. 20 Tage vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang verkündete IOC-Chef Thomas Bach am Samstag nach einem Treffen mit Vertretern aus beiden Ländern in Lausanne die endgültige Teilnahme von Nordkorea. „Heute ist ein großer Tag, weil der olympische Geist beide Seiten zusammengebracht hat“, sagte der Deutsche. Bei der Eröffnungsfeier werden beide Delegationen unter dem Namen Korea und mit der „Vereinigungs-Flagge“ ins Stadion einlaufen. „Das wird ein emotionaler Moment für die ganze Welt“, sagte Bach. Die Sportler aus dem kommunistischen Norden werden in fünf Disziplinen antreten.