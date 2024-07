Olympia in Paris Iranischer Ringer trainiert im Saarland – Gefängnis, Flucht und jetzt Olympia-Start

Eigentlich sollte Jamal Valizadeh dabei helfen, dass der saarländische Spitzenringer Etienne Kinsinger optimale Trainingsbedingungen hat, um sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. „Jamal kam 2018 zum ersten Mal zu uns an die Sportschule“, erzählt der Köllerbacher Greco-Ringer Kinsinger: „Seither ist er mein Trainingspartner, denn es ist schwer, in meiner Gewichtsklasse passende Athleten zu finden. Er ist ein ausgezeichneter Ringer, ein bescheidener, höflicher und ganz netter Mensch. Jetzt ist es für mich an der Zeit, etwas zurückzugeben.“