Silber bei den Olympischen Spielen So erlebte der Saarlouiser Marko Grgic seine Silbermedaille bei Olympia

Wer am Sonntagnachmittag in die Gesichter der Ersatzspieler auf der Auswechselbank der deutschen Handball-Nationalmannschaft blickte, der sah nichts als pure Enttäuschung und Leere. Auch der etwas konsternierte Blick des saarländischen Handball-Nationalspielers Marko Grgic war sinnbildlich für das, was die Anzeigetafel während des Finales der Olympischen Spiele gegen Dänemark aussagte. Am Ende eines einseitigen Endspiels und einer wahren Machtdemonstration der Dänen stand ein 26:39 zu Buche. Es war das Ende der besonderen Olympia-Reise der deutschen Handballer. Deren Krönung mit der Goldmedaille letztlich zwar ausblieb, aber dennoch einen großen Erfolg darstellt.