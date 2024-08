Final-Niederlage gegen Dänemark Traum vom Olympiasieg geplatzt – Saarlouiser Grgic holt mit Deutschland Handball-Silber

Bereits in der ersten Halbzeit kristallisierte sich heraus, dass die deutsche Mannschaft den Dänen im Stade Pierre-Mauroy nicht gewachsen sein würde. Der Neun-Tore-Rückstand war eine zu große Hypothek. Auch Torwart Andreas Wolff, im Halbfinale vom Freitag mit einer Quote von 49 Prozent abgewehrter Schüsse überragende Akteur im DHB-Team, konnte diesmal nicht über sich hinauswachsen. Er beendete das Finale mit einer Quote von 14 Prozent – auch aufgrund der durchwachsenen Abwehrleistung seiner Vorderleute. Noch nie kassierte eine Mannschaft in einem Olympia-Finale so viele Gegentore. Am Sonntagmorgen schlug Spanien im Spiel um Platz drei Slowenien mit 23:22 (12:12) und sicherte sich die Bronzemedaille.