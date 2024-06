„Man muss sich immer daran erinnern, dass man es ja zum Spaß macht“ Leichtathletin aus dem Saarland hat Hoffnung auf Teilnahme an Olympischen Spielen in Paris

In der Albert-Wagner-Schwimmhalle ziehen Talente ihre Bahnen, in der Frank-Hartmann-Ringerhalle trainieren Judoka. Ansonsten ist an diesem Samstag wenig los am Sportcampus Saar. Die neue Laufbahn im Stadion an der Leichtathletikhalle „gehört“ somit Maja Schorr ganz alleine. Tempoläufe über 100 und 200 Meter stehen für die 400-Meter-Spezialistin vom SV GO! Saar 05 Saarbrücken auf dem Programm. „Es läuft ganz gut im Moment“, sagt Maja bescheiden.