Interview Johannes Kopkow vom LSVS Diese Olympia-Stars kommen nach Saarbrücken – der Plan für Paris

Am 26. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris – in genau einem halben Jahr. Im Saarland laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – nicht nur bei den Sportlern, die größtenteils noch mitten in der Qualifikation stecken. Johannes Kopkow, der Vorstand Sport des Landessportverbandes für das Saarland, spricht im Interview über das Olympische Feuer in Perl, die Pre-Camps am Sportcampus Saar und die Chance, Weltklasse-Athleten im Training zu beobachten – und natürlich über die saarländischen Hoffnungsträger an der Seine.