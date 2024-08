Olympia 2024 in Paris Ein Olympiasieg und schlimmes Versagen – die große Bilanz der Saar-Athleten

Wenn der saarländische Olympiasieger Tim Hellwig an diesem Dienstag um kurz vor 17 Uhr die Mensa am Sportcampus in Saarbrücken betritt, werden alle Augen auf ihn und seine Goldmedaille gerichtet sein – und die Vertreter der saarländischen Landesregierung, des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS) und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saar aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen. Der Triumph mit der deutschen Triathlon-Mixed-Staffel am Montag vergangener Woche sicherte dem Saarland die erhoffte und so wichtige Medaille. Alle hatten mit den Triathleten gerechnet, nicht aber, dass es Gold geben könnte.