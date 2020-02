Hallenfußball : Röchling Völklingen geht erneut sang- und klanglos unter

Ein Foto, das Bände spricht: Die Spieler von Röchling Völklingen gehen am Sonntag enttäuscht über den Kunstrasen in der Saarlandhalle. Sie erlebten wie schon 2019 ein Masters-Desaster. Foto: Thomas Wieck

Völklingen Der Fußball-Oberligist ist zum zweiten Mal in Folge beim Masters-Finale in der Saarlandhalle ohne Punktgewinn in der Vorrunde gescheitert.

Wiedergutmachung gründlich daneben gegangen – so lässt sich die Masters-Teilnahme des Fußball-Oberligisten SV Röchling Völklingen in der Saarbrücker Saarlandhalle am vergangenen Sonntag am besten beschreiben. Nachdem die Völklinger beim Masters 2019 als Titelverteidiger mit drei Niederlagen in der Vorrunde sang- und klanglos ausgeschieden sind, wollte sich der Club dieses Mal deutlich besser präsentieren. Doch daraus wurde nichts. Röchling erlebte erneut ein Masters-Desaster – drei Niederlagen in drei Gruppenspielen und eine Tordifferenz von 3:15.

„Das war natürlich enttäuschend“, gibt Röchling-Geschäftsführer Wolfgang Brenner zu. Und er ergänzt: „Woher dieser Leistungsabfall gegenüber den Qualifikationsturnieren kam, ist schwer zu sagen.“ Ein Grund war sicher auch, dass die Völklinger auf wichtige Akteure – unter anderem fehlten Stürmer Kevin Saks und Verteidiger Lars Birster beide mit Muskelfaserissen – verzichten mussten. Dafür spielte mit Phillip Mandla, der vom Regionalligist TuS Haltern am See kam, einer der beiden Winter-Neuzugänge mit. Und der Neue im Völklinger Trikot ließ die Röchling-Anhänger kurz von einem besseren Masters-Endturnier als 2019 träumen. Im Auftaktspiel brachte der 24-Jährige Röchling Völklingen gegen den späteren Masters-Sieger SF Köllerbach mit 1:0 in Führung. Doch am Ende unterlag der Oberligist dem Saarlandligisten mit 2:5.

Richtig bitter aus Sicht des Oberligisten war dann die 0:6-Klatsche im zweiten Gruppenspiel gegen den Verbandsligisten Hellas Bildstock. So war schon vor der letzten Vorrundenpartie gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Hertha Wiesbach das Ausscheiden so gut wie besiegelt. Gegen die Hertha brachte Julian Kern Röchling zwar in Führung – am Ende gab es eine 1:4-Niederlage. Röchling-Torwart Benjamin Sorg sah in dieser Begegnung zudem wegen einer Notbremse die Rote Karte.

In den Tagen kurz vor dem Masters-Turnier in Saarbrücken hatte es bei Röchling Völklingen eine Reihe von Personalentscheidungen gegeben. Die Winter-Neuzugängen Mandla sowie Sebastian Brenner vom Regionalligisten FK Pirmasens haben bis 2021 geltende Verträge unterschrieben. Zudem wurde ein neuer Akteur für die kommende Runde verpflichtet. Niclas Judith wird nach der Saison vom Saarlandligisten VfB Dillingen zum Oberligisten wechseln.

Es gab beim SV Röchling Völklingen auch einige Abgänge in diesem Winter. Der 20 Jahre alte Sandro Kempf hat sich dem Saarlandligisten SV Auersmacher angeschlossen. Der 24-jährige Meriton Mehmeti ist zum dem Saarlandligisten SV Mettlach gewechselt. Zudem hat Röchling den Vertrag von Hamza Mourchid zum 31. Dezember aufgelöst. Der 29-Jährige hat sich nach Angaben von Brenner einem belgischem Club angeschlossen, dessen Namen er nicht nennen konnte.

Ebenfalls nicht mehr im Röchling-Kader sind der zum Saarlandligisten SC Halberg Brebach gewechselte 22-jährige Alexio Brauer, der zum Saarlandligisten SF Köllerbach gegangene 20 Jahre alte Arun Zaman sowie der 19-jährige Julien Denis Simon, der sich dem Verbandsligisten FC Kandil Saarbrücken angeschlossen hat.