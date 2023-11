Fußball-Oberliga „Das war ein Gegner, den musst du zu Hause schlagen“ – Quierschied spielt 1:1 gegen Morlautern

Zuerst kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Bei der Sportvereinigung Quierschied läuft in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zur Zeit weiter nichts zusammen. An diesem Sonntag spielten die Quierschieder nach starker Vorstellung und in Überzahl im Abstiegskampf gegen den SV Morlautern nur 1:1-Unentschieden. „Es geht zur Zeit nicht in erster Linie um die Punkte für den Klassenerhalt. Es geht darum, dass sich die Mannschaft vor allem in den Heimspielen endlich mal für ihr Engagement belohnt. Aber wir müssen einfach weiter machen“, sagte Quierschieds sportlicher Leiter, Kai Berrang, nach dem Spiel.