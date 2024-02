Fußball-Oberliga FV Diefflen startet erfolgreich in zweite Saisonhälfte – 2:0-Sieg trotz Unterzahl

Das ging ja mal gut los! Fußball-Oberligist FV Diefflen lag am Samstag in seinem Nachholspiel vor 230 Zuschauern beim Tabellen-Neunten FV Engers schon nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung. Chris Haase erzielte bereits in der zehnten Minute mit einem Schuss ins lange Eck das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer. Gerade einmal zehn Minuten danach ließ Tim Lange nach einer Flanke von Niklas Allenfort das 2:0 für die Gäste folgen.