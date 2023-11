Oberliga Bickelmann-Doppelpack lässt SV Auersmacher jubeln

Fußball-Oberligist SV Auersmacher hat am Samstag über den zweiten Heimsieg in Serie gejubelt. Dabei lag der SV noch in der Pause zurück.

04.11.2023, 19:20 Uhr

SV Auersmacher (Archivfoto) Foto: Heiko Lehmann

Von Philipp Semmler

Einem Heimsieg zum Abschluss der Vorrunde folgte ein Sieg zum Auftakt der Rückrunde: Fußball-Oberligist SV Auersmacher hat exakt sieben Tage nach dem 3:2-Erfolg gegen den FC Karbach nun am Samstag vor eigenem Publikum den FV Dudenhofen gewonnen. Vor 150 Zuschauern setzte sich der SV gegen den Tabellen-Elften nach einem 0:1-Pausenrückstand mit 2:1 durch.