Niederlage in der Oberliga Schläfrige Momente bringen Auersmacher auf Verlierer-Straße

Nach einer bislang starken Runde geht Fußball-Oberligist SV Auersmacher in den letzten Wochen vor dem Saisonende die Puste aus: Der SV kassierte am Samstag beim Tabellen-Vierten Wormatia Worms die fünfte Niederlage in Serie – und blieb dabei zum fünften Mal in Folge ohne eigenen Torerfolg.