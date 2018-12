Nach dem ersten Wettkampf-Block stehen ein Sieg, zwei zweite und drei dritte Plätze für das laufstarke DSV-Team in den Ergebnislisten.

Entsprechend zufrieden sind die Kombinierer mit ihrem Start in den WM-Winter, aber gerade auf der Schanze gibt es noch Steigerungspotenzial. Daher trainierte das Team in der Pause aus Wettergründen auf der Schanze in Lillehammer.