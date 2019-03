später lesen Frauenfußball Großes Interesse an Ausrichtung der WM 2023 Teilen

Neun Mitgliedsverbände der Fifa haben ihr Interesse an einer Ausrichtung der Frauen-WM 2023 bekundet. Eine derart große Nachfrage habe es in der 28-jährigen Geschichte des Turniers noch nie gegeben, teilte die FIFA am Dienstag mit. sid