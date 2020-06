Saarbrücken Der Ludwigspark soll laut einem internen Papier des Baudezernats der Landeshauptstadt erst im März 2021 komplett fertig sein.

So scheint es derzeit ausgeschlossen, dass selbst Geisterspiele im Ludwigspark durchgeführt werden. Der potenzielle Hauptmieter, der Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, hat darum in kluger Voraussicht bei den Lizenzunterlagen das Stadion des FSV Frankfurt am Bornheimer Hang als Ersatz-Heimspielstätte angegeben. Darüber hinaus hat Vizepräsident Dieter Ferner kürzlich angekündigt, man wolle prüfen, ob Spiele ohne Zuschauer nicht doch auch im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion, das eigentlich nicht drittliga-tauglich ist, stattfinden könnten.

Für den Verein bedeutet dies erneut einen herben Rückschlag. Denn die Erfolge im DFB-Pokal und der Aufstieg haben den FCS seit langem wieder interessant gemacht – auch für Sponsoren. Geschäftsführer David Fischer hatte zuletzt von einer großen Nachfrage für die Logen- und Businessplätze berichtet. Durch die weiter mangelnden Vermarktungs-Möglichkeiten fehlt Geld für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft. „Wir sind gut beraten, nur das auszugeben, was wir in einer Saison einnehmen können“, hatte Schatzmeister Dieter Weller noch am Freitag gesagt. Nun muss er Zusatzkosten für die Heimspiele in Frankfurt einkalkulieren.