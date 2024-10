Ex-Badminton-Nationalspieler Michael Fuchs Das hat der neue Leiter am Olympiastützpunkt in Saarbrücken vor

Michael Fuchs kennt sich aus im Sportgeschäft. Ganz besonders im Saarland, am Sportcampus Saar im Saarbrücker Stadtwald, der ehemaligen Hermann-Neuberger-Sportschule. Hier verbrachte der mittlerweile 42-Jährige ein Großteil seiner aktiven Karriere als Badmintonspieler, wohnte im Haus der Athleten, trainierte in der kombinierten Leichtathletik- und Badminton-Halle und entwickelte sich zu einem der besten deutschen Herrendoppel- und Mixedspieler in der Geschichte des Verbandes. Sein größter Erfolg: zweifelsohne Platz fünf bei den Olympischen Spielen 2012 in London im Mixed an der Seite von Birgit Overzier, als die beiden nur knapp an einer Medaille vorbeischrammten.