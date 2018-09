Wenn der König zu Besuch ist

Im Angesicht des Königs verkamen selbst die deutschen Fußballstars zu Statisten. Aus den Boxen dröhnte ein dumpfer Beat und der Rap-Gesang von Eminem, „King James“-Rufe hallten von den Tribünen, als der beste Basketballer der Gegenwart vor den Augen von Jérôme Boateng, Leroy Sané oder Antonio Rüdiger im Scheinwerferlicht den Court betrat.

Die Begeisterung beim ersten Berlin-Besuch des Weltstars am Sonntagabend war grenzenlos. LeBron James, nicht nur wegen seines Ausnahmetalents die derzeit wohl wichtigste Persönlichkeit im US-Sport, drängte die deutsche Fußball-Prominenz mit seinem Auftritt am Rande eines Turniers seiner Ausrüster-Firma in eine Nebenrolle. Auch für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder interessierte sich das überwiegend junge Publikum plötzlich nur noch am Rande.

James überstrahlte mit seiner Präsenz alles – und dankte für die Sympathiebekundungen mit einer Verbeugung und warmen Worten an die deutschen Fans. „Bevor ich hierher gekommen bin, dachte ich, Berlin ist eine coole Stadt. Aber als ich hier in die Halle gekommen bin, war mein Gedanke nur: ‚Oh shit‘“, sagte ein sichtlich beeindruckter James kurz nach seiner Ankunft im Berliner Funkhaus. Rund eine Stunde dauerte das abendliche Gastspiel des 33-Jährigen, der zuvor bereits das Karriereende von Diskuswerfer Robert Harting beim Istaf im Olympiastadion verfolgt hatte.

James, der zuletzt auch wiederholt mit seiner Kritik an US-Präsident Donald Trump auf sich aufmerksam gemacht hat, präsentierte sich von seiner lockeren Seite. Der dreimalige NBA-Champion trug blaue Shorts und rote Basketball-Sneaker, die Basecap auf dem Kopf hatte er verkehrt herum aufgesetzt, zu den Hip-Hop-Beats am Rande eines Show-Matches legte er ein spontanes Tänzchen ein. Zum Abschluss der Basketball-Party trat er mit NBA-Kollege Schröder, Boateng, Sané und Co. kurzerhand zu einem Shoot-Out an. Für jeden Treffer wurde Geld für einen guten Zweck gespendet. Insgesamt kamen rund 127 000 Euro zusammen.

Der Auftritt in Berlin war für James, für den am Montag ein weiterer Werbetermin in der Hauptstadt auf dem Plan stand, nur einer von diversen Stopps auf einer Welttournee für seinen Ausrüster. Shanghai, Paris, New York – im Rahmen der Kampagne ist der 14-malige NBA-Allstar in der spielfreien Zeit viel unterwegs. Zeitnah wird sich sein Fokus wieder auf den Alltag in der nordamerikanischen Profiliga richten. Zur neuen Saison (ab 17. Oktober) will James nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers in die Fußstapfen von Größen wie Kobe Bryant, Shaquille O‘Neal und Magic Johnson treten – und den einstigen Serienmeister aus dem Schattendasein der vergangenen Jahre befreien.