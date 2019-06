Niederlagen gegen Italien und Iran : Volleyballer verlieren in China zwei von drei Spielen

Jiangmen Die deutschen Volleyballer um den Lebacher Moritz Reichert haben in der Nations League zum Abschluss der ersten Station in China ihre zweite Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:3 gegen den Olympiazweiten Italien unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani in Jiangmen am Sonntag auch dem Iran mit 0:3 (28:30, 27:29, 20:25). Ihren bislang einzigen Sieg hatte die deutsche Mannschaft am Freitag im ersten Spiel gegen Gastgeber China (3:2) gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid