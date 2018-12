später lesen Erstes Länderspiel 2019 gegen Serbien Männer gegen Serbien, Lattwein nominiert Teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im ersten Länderspiel 2019 am 20. März (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg auf Serbien. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Die neue Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat indes 30 Spielerinnen für das Wintertrainingslager des Nationalteams in Marbella (14. bis 21. Januar) nominiert. sid