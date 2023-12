Saar-Power beim Sparkassen-Cup Saarländische Nachwuchsspieler der Rhein-Neckar-Löwen teilen Kraftraum mit Stars

Info

Der Sparkassen-Cup ist ein internationales Handballturnier, das für männliche A-Jugend-Nationalmannschaften bereits in der 35. Auflage vom HSV Merzig-Hilbringen ausgerichtet wird. Das Turnier in der Merziger Thielsparkhalle beginnt am Mittwoch um 16 Uhr. In der Gruppe A spielen Deutschland, das Saarland, Belgien und Island, in Gruppe B Ungarn, die Schweiz, die Niederlande und Slowenien.

Ein erster Höhepunkt wird das Duell Deutschland gegen Saarland zum Abschluss des zweiten Turniertages am Donnerstag um 19.20 Uhr sein. Am Freitag stehen die Halbfinals und Platzierungsspiele an, das Endspiel ist für 20 Uhr vorgesehen.

Der Spielplan ist unter sparkassencup-merzig.de zu finden. Zudem wird das Turnier per Livestream und On-Demand über SolidSport kostenpflichtig übertragen. Anmeldung unter handball-globe.tv/sparkassencup-merzig.