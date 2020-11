Turn-Bundesligist TG Saar : Finaleinzug mit Verärgerung statt Vorfreude

Die KTV Straubenhardt wollte mit der letztlich gescheiterten Verlegung des Halbfinales gegen die TG Saar offenbar den Einsatz von Weltklasse-Turner Oleg Verniaiev verhindern. Das glaubt zumindest die TG Saar. Foto: Ruppenthal

Dillingen Die TG Saar wirft Halbfinalgegner KTV Straubenhardt unfaires Verhalten vor. Der Gesundheitsschutz sei vorgeschoben gewesen.

Von Sebastian Zenner

Am Samstag hätten die TG Saar und die KTV Straubenhardt in der Kreissporthalle in Dillingen um den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft turnen sollen. Doch die Gäste wollten nicht ins Saarland kommen. Stattdessen beantragten sie zum „Gesundheitsschutz aller Beteiligten“ angesichts der Corona-Pandemie eine Verlegung auf den 5. Dezember. Das wollte die TG Saar nicht, auch die Abteilung Männer der Deutschen Turnliga (DTL) nicht. Sie lehnte den Antrag ab. Die TG Saar steht somit im Finale, das für den 19. Dezember in Schwäbisch-Gmünd angesetzt ist. Gegner ist der gastgebende TV Wetzgau, der im zweiten Halbfinale den Siegerländer KV deutlich mit 61:15 besiegte.

Die Chance auf den vierten Meister-Titel nach 1981, 1982 und 2012 löst bei der TG Saar allerdings keinerlei Vorfreude aus. Die Verwunderung und Verärgerung über das Vorgehen der KTV Straubenhardt ist noch zu groß. Den Vorwurf der Gesundheitsgefährdung will der TG-Saar-Vorsitzende Thorsten Michels nicht auf sich sitzen lassen. „Selbstverständlich steht der Gesundheitsschutz unserer Athleten und aller anderen an oberster Stelle. Das zeigt sich ja eben in unserem strikten Schutzkonzept, von dem sich die Ortspolizeibehörde sogar vor Ort ein Bild gemacht und es ja auch genehmigt hat“, stellt Michels klar und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sich alle Mitgliedsvereine der DTL vor Saisonbeginn auf eine Austragung der Liga auch während der Pandemie geeinigt hatten.

Michels findet, dass sich gerade bei einem „Geister-Wettkampf“ ohne Zuschauer die Athleten beider Teams in einer so großen Sporthalle sehr gut aus dem Weg gehen können. „Turnen ist ja keine Kontaktsportart“, betont Michels: „Das Infektionsrisiko bei diesem Wettkampf wäre definitiv geringer gewesen als bei einem Einkauf im Supermarkt.“ Und inwiefern sich daran nur zwei Wochen später bis zum 5. Dezember etwas geändert hätte, bleibt fraglich.

Demnach stellt sich tatsächlich die Frage nach der Motivation des noch amtierenden deutschen Meisters Straubenhardt, den Kampf unbedingt verlegen zu wollen. „Man könnte vermuten, dass unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes und des Allgemeinsinns versucht wird, einen Wettbewerbs-Nachteil auszugleichen und diesen sogar zu einem Vorteil umzumünzen“, spekuliert Michels und erklärt: „Die KTV Straubenhardt weiß, dass zwischen dem 9. und 13. Dezember die Europameisterschaft stattfindet, an der Oleg Verniaiev mit der ukrainischen Nationalmannschaft teilnehmen wird. Oleg hätte uns am Ausweichtermin am 5. Dezember nicht zur Verfügung gestanden.“

Hierzu muss man wissen, dass die Qualität der zwei ausländischen Turner, die ein Bundesliga-Team einsetzen darf, durchaus entscheidend sein kann. Während der ukra­inische Weltklasse-Mehrkämpfer Verniaiev der TG Saar derzeit zur Verfügung steht, werden die Russen Nikita Nagorny (TG Saar) sowie David Belyavskiy und Dimitry Lankin (beide Straubenhardt) wegen fehlender Freigaben des russischen Verbands schmerzlich vermisst.

Deshalb hatte die KTV den Schweizer Nationalturner Pablo Brägger verpflichtet und nachgemeldet. Auch die TG Saar wurde noch einmal tätig und verpflichtete Andrey Likhovitskiy (Belarus) von der KTV Obere Lahn. Aufgrund eines Corona-Falles wurde die Schweizer Nationalmannschaft Anfang November allerdings in Quarantäne geschickt. „Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Pablo Brägger am Samstag wegen des Trainingsrückstandes nicht zur Verfügung gestanden hätte“, mutmaßt Michels. Er weiß auch, dass sich der deutsche Nationalturner Marcel Nguyen schon die ganze Saison mit einer Handverletzung herumplagt und der KTV ebenfalls nicht in vollem Umfang zur Verfügung gestanden hätte. Nach SZ-Informationen hätten zwei weitere Turner gefehlt, weil sie als Mitglieder der Sportfördergruppe der Bundespolizei tags zuvor Prüfungen absolvieren mussten.

Zudem ist die Argumentation der den KTV Straubenhardt vertretenden Anwaltskanzlei schwammig. Sie beruht auch auf der Annahme, beim Bundesliga-Turnen handele es sich um Amateursport, der laut der aktuell geltenden Rechtsverordnung im Saarland untersagt ist. „Gleiches würde auch bei einem Austragen des Halbfinales in Straubenhardt im Bundesland Baden-Württemberg gelten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dem ist allerdings nicht so. Ausdrücklich heißt es in einer Erklärung der saarländischen Landesregierung zur aktuellen Rechtsverordnung, dass unter Berufssport auch die „1. bis 3. Liga in allen olympischen und nicht olympischen Sportarten“ fallen. Offenbar auch in Baden-Württemberg. Sonst hätte der Halbfinal-Kampf zwischen Wetzgau und dem Siegerländer KV (61:15) am Samstag in Schwäbisch Gmünd nicht stattfinden dürfen.