Nach Angriffen auf Schiris : Jung-Fußballer im Saarland setzten sich für mehr Respekt ein

Saarbrücken „Vorbild statt Fuchsteufelswild“: Mit diesen und weiteren Slogans machen sich Nachwuchs-Kicker bei Eltern und Fans für Unparteiische stark.

Initiator dieser Grüne-Karten-Aktion ist der Kreisjugendausschuss Westsaar. Auslöser hierfür: Während einer Partie der C-Junioren in Merzig-Brotdorf (Westsaar) am Samstag, 24. August, war ein Schiedsrichter mutmaßlich vom Vater eines Spielers hinterrücks niedergeschlagen worden. Das Opfer musste ins Krankenhaus. Danach kamen weitere Übergriffe auf Schiris im Saar-Fußball ans Tageslicht.

Ungeachtet dessen kam es am Sonntag, 6. Oktober bei einer Begegnung in Dudweiler erneut zu einem Zwischenfall. Ein Spieler soll einen Schiri nach einer roten Karte und anschließenden Rangeleien übers Spielfeld gejagt haben, so dass sich der Unparteiische in die Kabine retten musste. Der Saar-Fußballverband verschärfte seinerseits die Gangart gegen Übergriffe. So erhöhte der SFV unter anderem die Geldstrafen.