Turnen im Saarland Warum die Turn-Hoffnungen Mousichidis und Kovalenko im Saarland bleiben

Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach und Maxim Kovalenko vom TV Bous sind die großen Hoffnungsträger des Saarländischen Turnerbundes (STB). Durch starke Leistungen in der Bundesliga, in der sie für die TG Saar starten, und bei nationalen Wettkämpfen haben sie bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. Mit Außenseiter-Chancen nahmen sie an den Qualifikations-Wettkämpfen für die Olympischen Sommerspiele teil, konnten sich aber nicht qualifizieren. Noch nicht.