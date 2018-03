Mourinho spielt Uniteds „Albtraum“ herunter

„Albtraum“, „Schande“: Das Presseecho nach Uniteds Scheitern in Old Trafford war verheerend. In der Kritik stand vor allem Mourinhos nach dem 0:0 im Hinspiel zu zögerliche Taktik. Romelu Lukakus Anschlusstreffer (84. Minute) war durch den Doppelpack von Sevillas Wissam Ben Yedder (74./78.) zu wenig. Die Times warf Mourinho deshalb „Feigheit und fehlenden Mut“ vor. Dazu meldeten sich umgehend etliche Club-Ikonen zu Wort. Der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand etwa sah bei seinem Ex-Verein „ein Team voller Fremder“ auf dem Feld. Mourinho wollte von alledem nichts wissen: „Ich will kein Drama daraus machen. Das ist nicht das Ende der Welt.“ Außerdem sei ein Achtelfinal-Aus ja ohnehin „nichts Neues für diesen Verein“.