Nations League : Reichert stark beim 3:2 der Volleyballer gegen China

Jiangmen Deutschlands Volleyballer sind erfolgreich in die neue Saison in der Nationenliga gestartet. Ohne Kapitän Lukas Kampa und Starspieler Georg Grozer bezwang der EM-Zweite Gastgeber China am Freitag in Jiangmen mit 3:2 (25:21, 25:21, 19:25, 19:25, 15:11). Beste Angreifer waren der Lebacher Moritz Reichert und Marcus Böhme mit jeweils zwölf Punkten.