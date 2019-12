Saarbrücken Am Montagabend steigt in der Congresshalle die Mitgliederversammlung des 1. FC Saarbrücken. Klein und Hellenthal kandidieren. Ärger droht um Seiffert.

2019 schien es ruhiger ablaufen zu können. Die Entscheidung, sich vom bei den Fans beliebten Trainer Dirk Lottner zu trennen, dürfte das ändern. „Die aktuelle sportliche Situation als Tabellenführer oder der Wechsel in der Trainerposition ist eine emotionale Momentaufnahme, die natürlich diskutiert werden wird“, sagt FCS-Präsident Hartmut Ostermann, „entscheidend ist aber, dass der langfristige Pfad weitergegangen wird und wir im Sommer endlich in der 3. Liga sind.“

Die Neuwahlen, die am kommenden Montag ab 19 Uhr in der Saarbrücker Congesshalle auf der Tagesordnung stehen, sollten weitestgehend ohne Streitereien ablaufen. „Wir arbeiten seit drei Jahren gut und vertrauensvoll zusammen“, sagt der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Frank Hälsig, „darum werden auch alle Mitglieder des Gremiums sich erneut zur Wahl stellen.“ So treten Hälsigs Vertreter Meiko Palm (er hat seine Ankündigung einer Satzungsüberarbeitung wahrgemacht und wird die Versammlung über den aktuellen Stand informieren), die Ex-Profis Egon Schmitt, Wolfgang Seel und Eugen Hach sowie Aron Zimmer und der wegen der massiven Ausschreitungen bei dem von ihm organisierten Altherren-Fußballturnier in die öffentliche Kritik geratene Michael Haubrich wieder an.