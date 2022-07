Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken : Der gallige Giftzwerg mit dem starken linken Fuß

Richard Neudecker war in der abgelaufenen Saison Spieler des Jahres beim FCS-Ligakonkurrenten TSV 1860 München. Foto: Andreas Schlichter

Lautenbach Mittelfeldspieler Richard Neudecker kam vom Liga-Konkurrenten TSV 1860 München zum 1. FC Saarbrücken und hat sich hohe Ziele gesetzt.

Die Leberkas-Semmel heißt jetzt Fleischkäseweck – doch an den neuen Dialekt muss sich Richard Neudecker noch gewöhnen. „Noch verstehe ich nicht wirklich viel, wenn sich die Einheimischen unterhalten“, sagt der neue Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken: „Aber ansonsten habe ich mich richtig gut eingewöhnt. Ich wohne zwar noch im Hotel, aber was ich von der Stadt so gesehen habe, ist richtig schön.“

Seinen Dialekt kann der in Altötting geborene Bayer nicht ablegen. „Ich bin in einem kleinem Ort groß geworden, wo du als Kind morgens früh rausgehst und abends spät heimkommst und dazwischen Fußball spielst“, erinnert sich Neudecker an seine Jugend – und dass er mit seinem letzten Verein, dem TSV 1860 München, immer ungern ins Saarland gekommen ist. „Der FCS war immer eklig zu bespielen. Sie haben auch einen Anteil daran, dass die Löwen in den letzten beiden Jahren ihre ganz großen Ziele nicht erreicht haben“, sagt er.

Dass es nach der Verkündung seines Wechsels ins Saarland von Ex-Trainer Michael Köllner eher unschöne Nachrufe gab, lässt Neudecker zumindest äußerlich kalt. „Über die ein oder andere Aussage war ich überrascht“, sagt er. „Sauer bin ich nicht, denn so ist das Geschäft. Ich werde dem Trainer die Hand geben, und mit vielen anderen im Verein bin ich noch ganz eng. Ich bin sehr froh, dass ich noch mal zwei Jahre für die Löwen spielen durfte.“

Im FCS-Trainingslager im Schwarzwald standen aktuell weniger Medizinbälle, Schweiß und Schmerzen im Mittelpunkt. Trainer Uwe Koschinat feilte mit der Mannschaft an der taktischen Abstimmung. Dabei bezieht er die Spieler intensiv mit ein, fragt nach ihrer Sicht, nach Lösungsmöglichkeiten aus ihrem Erfahrungsschatz. „Der Trainer gibt die Linie vor, aber du kannst immer Dinge ändern. Die Spieler müssen sich im System wohlfühlen. Und wenn sie es mitgestalten, greift ein Rad ins andere“, sagt Neudecker.

Beim Mannschaftsabend am vergangenen Sonntag mussten die neuen Spieler vorsingen. „Ich habe dann Cordula Grün angestimmt. Die Jungs haben gleich mitgemacht – so war es leichter für mich“, sagt Neudecker: „Ohnehin hat mir die Truppe das Ankommen einfach gemacht. Die Tage im Schwarzwald haben uns noch näher zusammengebracht.“

Harmonisch wie bei einem guten Gesangsverein war der Auftritt der Saarländer beim 3:2-Erfolg im Testspiel beim Zweitligisten Karlsruher SC. Am Mittwochabend stand zum Abschluss des Trainingslager ein Spiel beim Oberligisten SV Oberachern auf dem Programm – keine Laufkundschaft, schließlich steht die vom Ex-Saarbrücker Marc Lerandy zusammengestellte Truppe im DFB-Pokal und trifft dort auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Zurück zu Neudecker. „Man sieht einen klaren Plan, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben eine sehr große Tiefe im Kader. Das wird uns hoffentlich durch die gesamte Saison tragen. Der Trainer wird oft die schwere Aufgabe haben, zu entscheiden, wer spielen darf“, sagt der 25-Jährige: „Der Konkurrenzkampf ist groß, aber ich bin gekommen, um meine Leistung zu bringen.“

Um den Kopf für den Sport frei zu bekommen, füttert Neudecker gerne den Kopf. Lesen ist eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. „Ich setze mich gerne alleine in ein Café in die Ecke mit einem Buch. Ich lese gerne über Selbstfindung, positives Mindset, Motivation, Dankbarkeit. Aber auch über Wirtschaft, Finanzen und Aktienmarkt.“ Fußball und Betriebswirtschaft verbindet Neudecker in seinem zweiten Standbein. Mit seinem Bruder und seinem besten Freund betreibt der Linksfuß eine Fußballschule. In der Sommerpause stand er als Trainer auf dem Feld, ließ den Nachwuchs von seiner Technik und Einstellung profitieren. „Bei meiner Größe von 1,74 Meter und meiner Statur brauchst du im Mittelfeld eine gewisse Galligkeit, um dich zu behaupten. Da musst du ein Giftzwerg sein, sonst kannst du nicht bestehen. Aber ich habe auch Qualitäten im linken Fuß.“