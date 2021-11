1. FC Saarbrücken : FCS-Mitgliederver­sammlung erst im Januar 2022

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken will die anstehende Mitgliederversammlung 2021 im Januar 2022 noch vor dem Restrundenstart (15. Januar in Osnabrück) durchführen. „Vor dem Hintergrund der kommenden 2G-Regelung für Innenräume wollen wir unseren Mitgliedern ausreichend Zeit einräumen, noch vollständigen Impfschutz zu erlangen“, begründete FCS-Sprecher Peter Müller die Verschiebung, „ansonsten hätten wir uns noch in diesem Jahr getroffen.“ 2020 war die Versammlung aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

