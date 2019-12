1. FC Kaiserslautern : Merk unter Ovationen zum neuen FCK-Chef gewählt

Kaiserslautern Ex-Schiedsrichter steht Aufsichtsrat vor, 4:2 in Köln.

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für den angeschlagenen Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat einen Namen: Markus Merk. Der dreimalige Weltschiedsrichter und sein Team wurden am Sonntag mit deutlicher Mehrheit in den Aufsichtsrat des finanziell angeschlagenen Traditionsvereins gewählt. „Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis“, sagte der gebürtige Kaiserslauterer.

Das Interesse an der Versammlung sprengte die Kapazität der Fanhalle im Fritz-Walter-Stadion, selbst in den VIP-Bereichen wurde das Prozedere auf Bildschirmen übertragen. Bei seinem Auftritt redete Merk Klartext und erhielt dafür die Ovationen der 1747 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Merk (1545 Stimmen), der mit einem Team von fünf Personen kandidierte, ergatterte gemeinsam mit dem Finanzexperten Martin Weimer (1194), dem Wirtschaftsjuristen Jörg Wilhelm (1190) und dem früheren Vorsitzenden Rainer Keßler (1041) die vier verfügbaren Plätze. Das fünfte Mitglied des Teams, der ehemalige Meisterspieler Martin Wagner (878), blieb zunächst außen vor. Merk kündigte an, Wagner nachträglich in den Rat zu berufen, wie es die Satzung ermöglicht. Dort trifft das Quintett künftig auf das letzte verbliebene Mitglied Fritz Fuchs.