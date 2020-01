Hallenmasters : Masters-Premiere für Klemmer vom SV Mettlach

Mettlach Als Saarlandligist SV Mettlach 2016 zum letzten Mal beim Masters war, spielte Felix Klemmer in der Bezirksliga beim SV Merchingen. Mittlerweile ist der 23-Jährige zum Leistungsträger bei den drei Klassen höher spielenden Mettlachern geworden.

Mit den Blau-Weißen startete der Mittelfeldspieler, der in der Feldrunde mit neun Treffern bester Torschütze seines Clubs ist, in diesem Winter einen Siegeszug in der Halle. Mettlach gewann fünf seiner sieben Qualifikationsturniere – und löste so das Ticket für das Finalturnier.