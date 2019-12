Hallenmasters : Budenzauber in der Helenenhalle

Im vergangenen Jahr standen sich in der Helenenhalle in Friedrichsthal beim Masters-Qualifikationsturnier von Hellas Bildstock im Finale Marius Bauer vom SV Auersmacher (rechts) und Patric Kropp vom SV Rohrbach gegenüber. Auersmacher gewann das Endspiel mit 4:1. Der Titelverteidiger spielt in diesem Jahr aber nicht bei dem Turnier mit. Foto: Peter Franz

Bildstock/Friedrichsthal Beim Masters-Qualifikationsturnier von Hellas Bildstock sind der SC Halberg Brebach, die Spvgg. Quierschied, die SF Köllerbach und die SV Elversberg die Favoriten. Die Überflieger der Hallensaison sind jedoch die Gastgeber.

Von Heiko Lehmann

Das dritte von sieben Qualifikationswochenenden für das Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes steht an. „Wir haben richtig Lunte gerochen und wollen angreifen“, sagt Robin Vogtland, Trainer der Spvgg Quierschied. Er ist mit dem Saarlandligisten von diesem Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember, beim Turnier von Hellas Bildstock in der Helenenhalle in Friedrichsthal am Start ist. Bei der stark besetzten Veranstaltung werden 62 Wertungspunkte verteilt. Punkte, die die Spvgg Quierschied gut gebrauchen kann, wenn die beim Masters-Endturnier mit den besten acht Hallenmannschaften des Saarlandes am Sonntag, 2. Februar, in der Saarlandhalle in Saarbrücken dabei sein möchte. Die Vogtland-Truppe liegt mit 28 Zählern auf Platz neun der Masters-Tabelle – 0,5 Punkte hinter dem letzten Qualifikationsplatz, den der Oberligist FV Diefflen inne hat.

Vogtland ist am Wochenende beruflich in Berlin und kann seine Mannschaft nicht unterstützen. „Wir haben einen kleinen Kader, spielen aber schon ganz gut. Mir müssen uns noch steigern, aber die Jungs kriegen das auch ohne mich hin“, erklärt der 29-Jährige.

info Der Zeitplan des Turniers in der Helenenhalle: Gruppe A (Freitag, 20. Dezember, ab 18 Uhr): SV Elversberg, SV Merchweiler, TuS Wiebelskirchen, Viktoria Hühnerfeld. Gruppe B (ab 18.17 Uhr): SF Köllerbach, FSV Jägersburg II, SV Schnappach, TuS Herrensohr II. Gruppe C (Samstag, 21. Dezember, ab 10.30 Uhr): SC Halberg Brebach, SVGG Hangard, SC Friedrichsthal, SF Saarbrücken, Spvgg. Quierschied II. Gruppe D (ab 10.47 Uhr): Spvgg. Quierschied, SVG Altenwald, FC Kutzhof, SV Göttelborn, Hellas Bildstock III. Gruppe E (ab 17 Uhr): SV Rohrbach, Saar 05 Saarbrücken II, SVG Altenwald, Hellas Bildstock II. Gruppe F (ab 17.17 Uhr): Hellas Bildstock, SV Friedrichweiler, FV Eppelborn II, Olympia Calcio Neunkirchen. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag, 22. Dezember, um 11 Uhr, das Viertelfinale um 15 Uhr, das Halbfinale um 16.30 Uhr, das Spiel um Platz drei um 17.15 Uhr und das Finale um 17.45 Uhr.

Der Überflieger in der laufenden Hallensaison ist Turnierausrichter Hellas Bildstock. Die Mannschaft von Trainer Michael Alff liegt mit 38,50 Punkten auf Tabellenplatz eins und hat am vergangenen Wochenende das Qualifikationsturnier der SVGG Hangard gewonnen (wir berichteten). Dabei besiegte der Verbandsligist im Halbfinale den amtierenden Masters-Sieger SV Auersmacher mit 5:3 und im Finale die Spvgg. Quierschied mit 5:2. „Wir würden schon gerne zum Masters. Die Vorfreude auf die Hallenrunde war bei uns sehr groß. Wir haben zwölf Spieler, die super gerne in der Halle spielen. Aber unser Turnier ist mit Brebach, Köllerbach, Quierschied und Elversberg schon richtig stark besetzt. Es wird schwer“, sagt Trainer Alff.