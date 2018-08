später lesen Boxen Martin kämpft in Karlsruhe gegen Japaner Teilen

Box-Profi Mirco Martin wird am 14. September wieder in den Ring steigen. Der 26 Jahre alte WBO-Europameister im Fliegengewicht wird in Karlsruhe einen Aufbaukampf um Weltranglisten-Punkte über zehn Runden bestreiten. Von Marcus Kalmes