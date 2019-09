Blindenfußball : Ein Sieg des Willens und der Mentalität

Saarbrücken Marburg ist deutscher Meister im Blindenfußball. Beim Bundesliga-Finale in Saarbrücken fiel die Entscheidung im Sechs-Meter-Schießen.

Das Finale, das am Samstag auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater in Saarbrücken stattfand, hatte alles, was man von einem Endspiel erwartet: tolle Tore und eine Menge Spannung. „Das war ein Willenssieg. Wir haben vorher gesagt, die Mentalität gewinnt heute“, sagte Björn Hoppmann voller Freude. Er ist Angreifer der BG Blista Marburg. Und die ist neuer deutscher Meister im Blindenfußball. Sein Trainer Manfred Duensing war nach dem etwas überraschenden Sieg glücklich. Er erklärte: „Das ist etwas Tolles. Wir wussten von vornherein, dass wir nicht der Favorit waren, aber eine Chance haben.“

Marburgs Finalgegner FC St. Pauli hatte in zehn Saisonspielen 26 Punkte geholt – die BG nur 19. „Aber unser Matchplan ist aufgegangen. Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden. Wir wussten, dass wir immer mal in Rückstand geraten können“, erklärte Duensing. Seiner Mannschaft hatte er mitgegeben, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren. Was sich bezahlt machen sollte.