Leichtathletik : Mihambo startet bei Pfingstsportfest in Rehlingen

Weltklasse zum Anfassen: Beim Pfingstsportfest in Rehlingen dürfen sich die Zuschauer in diesem Jahr auf Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo freuen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rehlingen Schöne Nachricht für die saarländischen Sportfans: Mit Malaika Mihambo kommt die beste Weitspringerin der Welt zum traditionsreichen Pfingstsportfest des LC Rehlingen.

Vier Monate vor dem Leichtathletik-Pfingstsportfest in Rehlingen am Pfingstsonntag, 28. Mai, haben die Organisatoren der traditionsreichen Veranstaltung den ersten prominenten Starter bekannt gegeben. Malaika Mihambo, die beste Weitspringerin der Welt, wird bei der 58. Auflage im Bungertstadion zu Gast sein. Die zweifache Weltmeisterin (2019, 2022) und Olympiasiegerin von Tokio (2021) wird beim sogenannten „Silbermeeting“ der World-Athletics-Serie über 100 Meter an den Start gehen. Laut Angaben der Veranstalter möchte Mihambo, die vom Saarländer Uli Knapp trainiert wird, im Vorgriff auf die Weltmeisterschaft in Budapest/Ungarn (19. bis 27. August) ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen.