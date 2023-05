Nach Infektion Weltbeste Weitspringerin Malaika Mihambo hofft in Rehlingen wieder durchzustarten

An nationalen und internationalen Stars der Leichtathletik-Szene wird es an diesem Sonntag beim Pfingstsportfest in Rehlingen wahrlich nicht mangeln. In dieser Woche kam kurzfristig ein weiterer hinzu, wie Werner Klein, der Meeting-Direktor des ausrichtenden LC Rehlingen zu berichten weiß. „Wir haben Piotr Lisek verpflichtet“, sagt Klein mit hörbarer Freude in der Stimme. Der 30 Jahre alte polnische Stabhochspringer ist dreifacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und gehört zur erlesenen Gilde der Sechs-Meter-Springer, hat eine Bestleistung von 6,02 Metern in den Statistiken stehen. „Das wird ein top Wettkampf werden“, sagt Klein und erinnert an die starke Konkurrenz, die Lisek erwartet – so wie Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre oder Matt Ludwig (USA/5,90 Meter).