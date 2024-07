Weitsprung-Star Malaika Mihambo „Wir haben in unserer Gesellschaft ein Problem mit Rassismus – und das seit Jahren“

Malaika Mihambo ist einer der größten deutschen Sportstars. Die 30-jährige Weitspringerin, die schon alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, ist dem Saarland schon lange freundschaftlich verbunden – durch viele Trainingseinheiten am Sportcampus in Saarbrücken und weil ihr Trainer Ulli Knapp aus Kirkel stammt. Im SZ-Interview äußert sich Mihambo auch zu außersportlichen Themen.