Tanzen : Ein Geschwisterpaar tanzt zum Titel

Lukas und Marie Ulrich traten erstmals gemeinsam an – und siegten. Foto: Oliver Morguet

Saarbrücken/Saarlouis Lukas und Marie Ulrich sichern sich bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt sofort die Landesmeisterschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Morguet

Einen Titel, dreimal Silber und einmal Bronze, das ist die Bilanz der beiden Saarlouiser Vereine Rubin und Melodie bei den Tanzsport-Saarland-Meisterschaften der Standardtänzer in der Sporthalle Gersweiler. Ein guter Einstand gelang dabei Lukas und Marie Ulrich. Die Geschwister vom Tanzsportclub Rubin tanzen erst seit kurzem zusammen, waren zuvor mit jeweils anderen Partnern aktiv. Zunächst wurde sie in Jugend D Standard Vizemeister hinter Robert Filfan und Nina Meiser von Gastgeber ATSV Saarbrücken.

Die Saarlouiser machten von der Doppelstartmöglichkeit Gebrauch, die es den Paaren erlaubt, auch in der nächsthöheren Altersgruppe anzutreten. So kam es zum erneuten Aufeinandertreffen in der Hauptgruppe und diesmal konnten die Geschwister Ulrich den Spieß umdrehen. Zwar gewannen ihre Kontrahenten den ersten Tanz, den Langsamen Walzer, doch danach setzten sich die Saarlouiser im Tango und im Quickstep durch und gewannen damit auch das Turnier.

Gut platzierten sich auch die Seniorenpaare aus der Kreisstadt: Mathias und Charlotte Kurz (Rubin) wurden in der Kategorie Senioren III S-Klasse hinter den Siegern Ulrich und Sibylle Conrad aus Homburg Zweite. Die Bronze-Medaille ging an Jürgen und Brigitte Körner (Melodie). Silber gewannen zudem auch Stefan und Birgt Jank (Rubin) in Senioren II A Standard.

Insgesamt wurden in der Sporthalle in Gersweiler die Saarlandmeister in zwölf Klassen gekürt. Höhepunkt des Turniertages war die Konkurrenz in der Hauptgruppe S-Standard, in der die drei aktuell besten Paare des Landes antraten. Den Titel verteidigten souverän die Geschwister Alexander und Lisa-Maria Karst, die für Schwarz-Gold Casino Saarbrücken starteten. Platz zwei ging an Artemi Fursov/Anastasia Hubert vom Ausrichter der Titelkämpfe, der Tanzsportabteilung Fortuna im ATSV Saarbrücken. Rang drei sicherten sich Andrej Ten/Teodora Elena Banciu von Saar 05, die zuvor bereits Meister der A-Klasse geworden waren.