Sportpolitik : „Demonstration setzt auf das falsche Pferd“

Saarbrücken Präsidium des Landessportverbandes übt deutliche Kritik an Protest-Initiative „WIR sind der Saarsport“.

Das Präsidium des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS) hat im Vorfeld der für Mittwochabend geplanten Demonstration einiger Sportfachverbände in Saarbrücken „die Protest-Willigen“ davor gewarnt, sich „von falschen Argumenten und einer fehlerhaften Ausgangslage vor den Karren spannen zu lassen“. Das teilte die LSVS-Führung um den Präsidenten Adrian Zöhler am Montag in einer Pressemitteilung mit. Streitpunkt ist das Sanierungskonzept, das massive Einschränkungen für den Saarsport vorsieht.