LSVS-Finanzskandal : LSVS-Präsidium nimmt Sorgen der Basis nicht ernst

Der Beschluss des Saarländischen Leichtathletik-Bundes, eine eigene Geschäftsstelle zu errichten, ist ein Signal an das LSVS-Präsidium, die Sorgen und Nöte seiner Fachverbände endlich ernst zu nehmen.

Der Landessportverband für das Saarland ist doch immer wieder für eine (unliebsame) Überraschung gut. Vor ziemlich genau einem Monat, am 26. September, feierte der LSVS seinen 70. Geburtstag. In Zeiten von Krisen und Skandalen mit einer Diskussions-Veranstaltung („Saar-Sport – quo vadis“) statt einer fürstlichen Feierstunde. Eigentlich sehr löblich.

Es ist schon beängstigend, wie sich Argumentationen und Verhaltensweisen wiederholen. Der Skandal ist fortgeschritten, die Kernthemen sind andere (aktuell die Schließung der Geschäftsstellen), die handelnden Personen in der LSVS-Führung ausgetauscht – aber geändert hat sich an zu vielen Stellen einfach gar nichts.

Schon die Demonstration am 28. August in Saarbrücken unter dem Motto „Wir sind der Saarsport“ wurde von der LSVS-Spitze gegeißelt. Dass 1000 Sportler und Ehrenamtliche für ihr Hobby und ihre Leidenschaft auf die Straße gingen, wurde gekontert mit einer Mitteilung, dass die Demo lediglich die Verunsicherung in den Verbänden vertiefe und eine Spaltung vorangetrieben werde. Eine echte Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen und den Sorgen an der Basis fand nicht statt.