Riesen-Erfolg mit Pre-Camps Wie Saar-Sportverband mit Olympia 2024 fast eine Million Euro Umsatz machte

Die Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris sind Geschichte. Jetzt werden die Ergebnisse der beiden Großveranstaltungen aufgearbeitet – in den Spitzenverbänden, in der Sportpolitik und auch im Saarland. Schließlich fanden am Sportcampus Saar beim Landessportverband für das Saarland Pre-Camps statt, bei denen sich Hunderte Athleten auf die Spiele in Paris vorbereitet hatten. Im SZ-Interview ziehen die beiden LSVS-Geschäftsführer Johannes Kopkow und Joachim Tesche Bilanz der Pre-Camps und wagen einen Ausblick auf die Zukunft des Sportcampus.