Bestzung der LSVS-Vorstandsposten : König hat die Beschleunigung des Verfahrens in der Hand

Saarbrücken LSVS-Aufsichtsratschef kann Berufung der Vorstände vorantreiben, weil es kein Patt mehr gibt. Anträge auf außerordentliche Mitgliederversammlung.

„Die persönlichen Beweggründe haben wir alle zu respektieren, denn die Gesundheit ist unser höchstes Gut.“ Diese Zeilen schrieb Heinz König, der Vorsitzende des LSVS-Aufsichtsrates, in seiner 17 Zeilen langen Antwort an Adrian Zöhler, der am Montagnachmittag überraschend als LSVS-Präsident und -Aufsichtsratsmitglied zurückgetreten war. Das eher unterkühlte Verhältnis der beiden spiegelt dieser Satz der Nachricht wieder: „Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Gremium seither und Ihre kritische Begleitung der nicht immer einfach zu lösenden Sachfragen danke ich Ihnen im Namen des Aufsichtsrats.“