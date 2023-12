Ringen Losglück für den KSV Köllerbach

„Es muss immer zuerst gerungen werden, aber Neuss ist eine sportlich lösbare Aufgabe“, sagte Köllerbachs Teamchef Thomas Geid. In der Runde hat der KSV Neuss zwei Mal klar besiegt. Ob der Hinkampf am kommenden Samstag im Trimm Treff Püttlingen oder in der Kyllberghalle ausgetragen wird, ist noch offen. Der Rückkampf findet am 30. Dezember in Neuss statt. „Wenn man so viel Pech hatte wie wir, darf man auch mal Losglück haben“, sagte KSV-Urgestein Andriy Shyyka: „Entscheidend wird sein, wer seine Sportler zur Verfügung haben wird.“